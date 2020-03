Hysaj, l'agente preannuncia l'addio: "Senza Champions non fa bene a nessuno che restino lui e Di Lorenzo per una sola maglia! È giusto che vada via nell’interesse di tutti"

Notizie - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’agente di Elseid Hysaj, Mario Giuffredi, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Hysaj va via? Elseid ha recuperato molto con Gattuso, è tornato sui suoi livelli ed ha una stima interminabile da parte del mister. Però reputo lui e Di Lorenzo sullo stesso livello, ed in un Napoli che non potrebbe fare la Champions non si possono tenere due giocatori di quel livello nello stesso ruolo. Non farebbe bene nemmeno al club, sarebbe un esborso economico importante quando poi ne giocherà solo uno. Credo sia un bene per tutti se si troveranno altre piste. Roma? Diremmo stupidaggini in questo momento, è difficile pensare al futuro. Però è giusto che vada via nell’interesse di tutti. A quel punto si potrebbe parlare di Faraoni, però”