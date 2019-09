Hysaj, il retroscena de Il Mattino: aveva disdetto casa perché sicuro dell'addio. Non è contento della situazione che si è creata ora

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna de "Il Mattino" racconta la situazione paradossale che sta vivendo Elseid Hysaj con il Napoli. L'albanese era dato in partenza, ma il club ha deciso di bloccare tutto: "In ogni caso, è paradossale la situazione dell'albanese che era talmente sicuro di andare via, alla fine della scorsa stagione, da aver disdetto casa. Il punto è che il terzino non è contento della situazione che si è creata: chiaro che a Torino non ha giocato anche perché le voci del Valencia lo avevano un po' scosso"