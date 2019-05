Hysaj e Mario Rui pronti a lasciare Napoli: l'agente ha già informato De Laurentiis. L'insofferenza dei tifosi li ha intristiti

Calcio mercato Napoli - Novità in casa Napoli. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha l'arduo compito di sfoltire una rosa che per alcuni versi presenta giocatori non più centrali al progetto. E' il caso di Mario Rui ed Elseid Hysaj, il cui agente Mario Giuffredi ha formulato una richiesta di cessione ad Aurelio De Laurentiis per i suoi assistiti, come riferisce l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

Mercato Napoli - Hysaj e Mario Rui in uscita

Stando alle ultime, i due non vorrebbero più restare a Napoli per il clima di insofferenza che si è stanziato tra i tifosi nei loro confronti, di questo ne soffrono e vogliono trovare una soluzione alternativa per la prossima sessione di mercato. Da capire se poi le richieste che arriveranno soddisferanno Aurelio De Laurentiis.