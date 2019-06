Elseid Hysaj in uscita dal Napoli. Il terzino albanese non ha convinto Ancelotti nell'ultima stagione e ora cerca squadre altrove. L'Atletico Madrid si è fatto vivo, ma la proposta inferiore ai 25 milioni di euro non ha convinto De Laurentiis che parte da una base di 30 milioni, come riferisce il Corriere dello Sport. Il quotidiano inoltre aggiunge che l'agente Mario Giuffredi starebbe aspettando anche l'evolversi della vicenda Sarri-Juventus.