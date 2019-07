Calciomercato Napoli - Hysaj e Mario Rui solo di passaggio in quel di Dimaro. Nonostante siano arrivati nel ritiro del Napoli molto probabilmente non resteranno in azzurro a lungo. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’esterno destro, piace all’Atletico Madrid che ritiene eccessiva la valutazione di 25 milioni. L’esterno mancino, invece, interessa il Torino che lo vorrebbe insieme a Verdi: De Laurentiis chiede 40 milioni per la doppia cessione.

Hysaj - Atletico Madrid