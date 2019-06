Come si legge nell'edizione odierna de Il Mattino, si avvicinano sempre di più le cessioni di Hysaj e Mario Rui: "Giuffredi in settimana volerà a Madrid per definire la cessione di Hysaj (se il ds Berta arriva a 23 milioni, il Napoli dirà sì) e prepara l'incontro con il Milan per Mario Rui".