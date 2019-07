Hysaj-Atletico Madrid, CorSport: tutto fermo, ampia distanza tra domanda del Napoli e offerta rojiblanca

Calciomercato - Il Napoli continua a lavorare sul mercato in uscita, con diverse situazioni che dovranno essere valutate dal direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli. Ad esempio quella relativa al terzino albanese Elseid Hysaj, come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"Inutile negarlo: quello dell’albanese che ha espresso il desiderio di cambiar aria, rappresenta un altro profilo di peso (economico in primis). Elseid Hysaj farebbe gola da tempo all’Atletico Madrid (tiepido l’interessamento della Juve del mentore Sarri), ma resta piuttosto accentuata la forbice fra domanda e offerta. Tutto fermo al momento, in attesa che le due parti tornino a dialogare per trovare una via d’intesa, dopo che il Napoli aveva valutato l’ex Empoli oltre 20 milioni"