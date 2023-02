CdM - Napoli, sondaggio per Hojlund: è il potenziale sostituto di Osimhen

Calciomercato Napoli - Non sarà facile in estate trattenere Victor Osimhen, ma la strada è ancora lunga. E potrebbe arrivare l'offerta di rinnovo da parte degli azzurri all'attaccante nigeriano. Intanto, il Napoli sonda il terreno per eventuali sostituti.

Hojlund-Napoli, sondaggio con l'Atalanta

Un nome in lista di Cristiano Giuntoli per il futuro dell'attacco del Napoli è Hojlund dell'Atalanta. Lo scrive l'edizione oggi in edicola del Corriere del Mezzogiorno:

"La società partenopea potrebbe pensare anche di offrire il rinnovo a Osimhen, anche se gli attuali 4 milioni rendono la trattativa piuttosto ardua. Ecco perché il Napoli si starebbe cautelando e ha fatto un sondaggio per il danese Rasmus Højlund, 20 anni, in forza all’Atalanta. Quattro gol in 17 partite per il talentuoso giocatore nerazzurro, ma un futuro da campione".