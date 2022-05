Hlozek decisivo nel derby di Praga: bolide su punizione che vale vittoria dello Sparta | VIDEO

Calciomercato Napoli - Adam Hlozek, attaccante che piace anche al Napoli, ieri è andato ancora a segno nel derby di Praga tra Slavia e Sparta. Il numero 20 ha messo a segno la rete decisiva dell'1-2 dello Sparta segnando con una splendida punizione dal limite dell'area di rigore al minuto 83.

Hlozek gol Slavia-Sparta

L'attaccante Hlozek è stato dunque ancora una volta decisivo per le sorti dello Sparta Praga. Il Napoli, come confermato dal papà di Hlozek ai nostri microfoni in esclusiva, ha confermato l'interesse del club di Aurelio De Laurentiis nei confronti del ragazzo.