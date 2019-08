Sky - Lozano martedì sbarca in Italia, mercoledì le visite mediche

Calciomercato Napoli - La telenovela estiva relativa ad Hirving Lozano sembra essere finita. Il calciatore messicano è ad un passo dalla firma sul contratto con la SSC Napoli, club che mai ha mollato la presa sul suo cartellino. Secondo quanto riportato da Sportitalia, il ragazzo effettuerà mercoledì prossimo le visite mediche prma di accasarsi al club partenopeo.

Sky Sport conferma l'indiscrezione: il calciatore del PSV arriverà martedì pomeriggio in Italia, per poi sostenere gli esami clinici di routine nella mattinata di mercoledì. Sarà, con ogni probabilità, Villa Stuart la clinica dove Lozano si sottoporrà ai test medici. L'infortunio rimediato negli scorsi giorni non pare essere un problema: in ogni caso la SSC Napoli si tutelerà con esami clinici più approfonditi.

Al PSV andranno 42 milioni di euro; pronto, per Lozano, un contratto per le prossime cinque stagioni a 4 milioni di euro l'anno.