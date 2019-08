Lozano-Napoli, Sportitalia annuncia: "Mercoledì visite mediche e presentazione"

Calciomercato Napoli - Mercoledì sarà il giorno di Hirving Lozano alla SSC Napoli. Il club partenopeo, secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà sul proprio profilo Twitter, chiuderà ad inizio settimana prossima per il calciatore messicano.

"Lozano-Napoli: mercoledì visite e poi presentazione": questo il tweet di Alfredo Pedullà sul proprio profilo social.

Il giornalista, tramite il proprio portale di calciomercato, scrive:

"Hirving Lozano al Napoli, finalmente ci siamo. Una pista che vi raccontiamo da tempo, l’ 11 e il 12 agosto le date della svolta per mettere a posto tutti i dettagli per un’operazione sotto i 45 milioni. Adesso, secondo copione, siamo agli aspetti formali: l’esterno messicano potrebbe arrivare in Italia già nella serata di martedì, poi mercoledì svolgerà le visite mediche di rito e successivamente – probabilmente a Napoli già nel pomeriggio – si terrà la presentazione ufficiale. Lozano-Napoli, un matrimonio annunciato da tempo: ora siamo agli ultimissimi aspetti burocratici prima dell’annuncio".