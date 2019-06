Manolas-Napoli, s'inserisce la Juve proponendo un clamoroso scambio! Giuntoli ha già pronte due alternative

Mercato Napoli ultimissime - Il nome di Kostas Manolas è sarebbe quello più adatto nel caso in cui il Napoli dovesse privarsi di Raul Albiol. Secondo quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la Juventus è pronta a portare il difensore greco a Torino proponendo un clamoroso scambio alla pari

Calcio mercato Napoli, insidia Manolas: la Juve propone Higuain

"I giallorossi non possono opporsi di fronte al pagamento della clausola, ma hanno già messo in conto l'uscita di Manolas che garantirebbe una plusvalenza alta (pagato 13 milioni nel 2014) e necessaria. In più rilancerebbero l'attacco con un nome forte, Higuain, che arriva da una stagione non esaltante ma porta in dote una valanga di gol. La Roma è l’unico grande club italiano che ha bisogno di una punta, visto che Dzeko è destinato a vestire nerazzurro. Anche se per filosofia non è il profilo ideale (a Trigoria si prediligono i giovani ai giocatori over 30) e ha un ingaggio alto (9,5 milioni) per altre due stagioni, si tratta comunque di un nome che può risultare gradito alla tifoseria. Tutto diventerebbe più facile se la Juventus, pur di chiudere il discorso Pipita, decidesse di contribuire all’ingaggio dell’argentino, alleggerendo così i giallorossi. Oppure si tratterebbe di spalmarlo in più stagioni".

Per questo motivo, il Napoli non molla altre due piste per rinforzare il pacchetto arretrato: la prima porta a German Pezzella della Fiorentina mentre l'altrà è Akè del Bournemouth.