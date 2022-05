Hickey-Napoli, per il terzino si inserisce un top club inglese: pronta maxi-offerta al Bologna

Ultime calciomercato Napoli. L'obiettivo Aaron Hickey per il Napoli rischia di sfumare. Il 19enne terzino scozzese del Bologna piace molto il club azzurro che sta cercando i valutare i margini di trattiva con la dirigenza felsinea.

A battere sul tempo il Napoli per Hickey potrebbe però essere l'Arsenal. Sull'edizione odierna del Corriere della Sera, si parla infatti di un forte interessamento dei Gunners per il giovane talento rossoblu:

Il ds dell’Arsenal Edu vuole acquistarlo come rimpiazzo del deludente Nuno Tavares e ci sono circa 20 milioni sul piatto, il ragazzo è già stato informato e secondo fonti britanniche un contatto diretto in tal senso tra i Gunners e il Bologna è atteso nelle prossime ore