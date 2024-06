Hermoso-Napoli, sprint Manna! Si lavora sull'ingaggio, ma spuntano due "vecchie" alternative

Calciomercato Napoli. Mario Hermoso in uscita dall'Atletico Madrid è l'obiettivo principale per la difesa del Napoli insieme ad Alessandro Buongiorno del Torino. I due nomi non sono alternativi ed il ds Manna sta cercando di trovare la quadra con il centrale spagnoli che si libera a paramentro zero.

Hermoso-Napoli, ultimi aggiornamenti

Mario Hermoso si avvicina al Napoli, ma l'intesa definitiva non è ancora arrivata. Così il ds Manna tiene vive anche altre due piste, come riportato dal Corriere dello Sport:

Manna parla anche con l’entourage di Mario Hermoso che di Buongiorno può diventare compagno, non alternativa. I due affari sono slegati. Sono trattative parallele. Lo spagnolo si è appena svincolato dall’Atletico Madrid. Può diventare un’occasione a zero. Si lavora all’intesa sull’ingaggio. Sullo sfondo resistono Perez dell’Udinese e Demiral dell’Al-Ahli.