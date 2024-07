Calciomercato Napoli, notizia clamorosa per Mario Hermoso in controtendenza alle ultime indiscrezioni che lo vorrebbero vicino all'azzurro.

Calciomercato Napoli, rischia di sfumare Hermoso?

Secondo quanto riportato da El Chiringuito Tv, il difensore attualmente svincolato potrebbe non andare più a Napoli in quanto ci sarebbe una mega offerta dall’Arabia Saudita. L'Al-Ittihad, in particolare, avrebbe messo sul piatto una proposta da 12 milioni netti per tre stagioni.