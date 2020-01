Calciomercato Napoli le ultimissime - Ivan Juric, allenatore dell'Hellas Verona, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SkySport sul difensore Marash Kumbulla, obiettivo di mercato di Inter e Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CN24

"Siamo tranquilli. Quest’anno non va da nessuna parte, poi in futuro vedremo. E’ un ragazzo che ha iniziato a giocare adesso e ha margini di miglioramento allucinanti. Deve essere sereno come lo è adesso. E’ una persona molto seria".