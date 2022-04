Haller al Napoli, chi è l'attaccante dell'Ajax? Età, ruolo, carriera e caratteristiche tecniche

Sebastien Haller è un nuovo obiettivo di calciomercato del Napoli. La notizia dell'interessamento del club partenopeo per l'attaccante dell'Ajax è stata riportata dall'edizione odierna del quotidiano La Repubblica, secondo cui la SSC Napoli starebbe valutando il profilo di Haller per ottemperare alla probabile cessione di Victor Osimhen in estate. Nonostante sia un calciatore molto in vista, il suo nome non è ancora molto conosciuto nel calcio italiano: proviamo dunque a riassumere le principali informazioni su Sebastien Haller, a partire dalla sua età, il ruolo, le sue caratteristiche tecniche e da una sintesi della sua carriera fino ad ora.

Sebastien Haller, chi è l'attaccante dell'Ajax?

Il suo nome completo è Sébastien Romain Teddy Haller, ma in Europa è conosciuto più semplicemente come Sebastien Haller. Nato in Francia a Ris-Orangis, i suoi genitori hanno però origini della Costa d'Avorio, nel 2020 ha chiesto ed ottenuto la cittadinanza ivoriana, rinunciando anche alla Nazionale francese. Nonostante la giovane età, ha già giocato nei campionati di Eredivisie, Ligue One, Bundesliga e Premier League.

Haller: Età, altezza e peso

Haller è nato il 22 giugno del 1994 e oggi ha 27 anni d'età e ne compirà presto 28. Per quanto riguarda altezza e peso, Haller è alto 190 centimetri e pesa circa 82 kilogrammi. Proseguiamo scoprendo le sue caratteristiche tecniche.

Ruolo, caratteristiche tecniche, gol e carriera

Dato il fisico molto dotato, Sebastien Haller è soprattutto un attaccante di peso, che però abbina alle qualità atletiche anche una buona corsa e una discreta abilità tecnica, che dona rapidità e agilità al suo gioco. In virtù delle sue caratteristiche tecniche, è stato spesso paragonato all'attaccante del Milan Olivier Giroud. Il ruolo di Haller è dunque quello di centravanti offensivo, con ottime doti realizzative.

Ripercorriamo dunque la sua carriera, sottolineando soprattutto il numero di gol segnati e le presenze accumulate.

Haller comincia la sua carriera giovanissimo tra le fila dell' Auxerre , in Francia, dopo aver fatto la trafila nelle giovanili di Vigneux e Brétigny Football . Esordisce in Ligue One a 18 anni e resta all'Auxerre fino al gennaio del 2015: in totale 8 gol e 57 presenze .

, in Francia, dopo aver fatto la trafila nelle giovanili di e . Esordisce in Ligue One a 18 anni e resta all'Auxerre fino al gennaio del 2015: in totale . Nel gennaio 2015 viene acquistato dall' Utrecht e si trasferisce nei Paesi Bassi. Nel campionato olandese rimane tre anni, gioca quasi 100 partite e alla fine segna addirittura 51 gol , con uno score altissimo di quasi un gol ogni due partite.

e si trasferisce nei Paesi Bassi. Nel campionato olandese rimane tre anni, gioca quasi e alla fine segna addirittura , con uno score altissimo di quasi un gol ogni due partite. L'exploit in Eredivisie attira l'interesse dell' Eintracht Francoforte , che nel 2017 ne rileva il cartellino per 12 milioni di euro. In Bundesliga Haller non smette di segnare e in due stagioni fa 33 gol in 77 partite , giocando e segnando anche in Europa League.

, che nel 2017 ne rileva il cartellino per 12 milioni di euro. In Bundesliga Haller non smette di segnare e in due stagioni fa , giocando e segnando anche in Europa League. Nell'estate 2019 lo compra il West Ham per 50 milioni di euro, l'acquisto più costoso nella storia del club : Haller in Premier League resta un anno e mezzo, gioca 54 partite e mette a segno altri 14 gol .

per : Haller in Premier League resta un anno e mezzo, gioca 54 partite e mette a segno altri . Haller torna in Olanda nel gennaio 2021, acquistato dall'Ajax per 22,5 milioni di euro, l'acquisto più costoso nella storia del campionato olandese. L'anno scorso, da gennaio a giugno, ha segnato 13 gol. Quest'anno, nella stagione ancora in corso, è già a 33 gol segnati tra cui anche 11 gol in Champions League, terzo miglior marcatore del torneo.

Haller obiettivo del Napoli

Haller al Napoli?

La SSC Napoli guarda ad Haller sapendo bene che il calciatore vanta grande stima in tutta Europa. Ha sempre segnato tanto, quest'anno ancora di più e per lui si prospetta un futuro roseo: il Napoli resta alla finestra, ma difficilmente parteciperà ad aste. Scopriamo però qualche altra informazione interessante su Sebastien Haller.

Ha un ingaggio di circa 3 milioni di euro netti a stagione, un contratto con l'Ajax fino al 2025 e un accordo privato di sponsorizzazione con il marchio Puma. Per quanto riguarda il costo del suo cartellino, pare che l'Ajax sia disposta a cedere Haller per un prezzo che si aggira intorno ai 35 milioni di euro.

Video Haller: goal e skills

Ecco un video di Sebastien Haller che riassume in pochi minuti le sue migliori giocate, i goal più belli e le skills più interessanti.