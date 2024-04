Guido Rodriguez, l'entourage: "Napoli? Nulla di chiuso con nessuno, ma nessuna porta chiusa!"

Calciomercato Napoli - Arrivano importanti aggiornamenti e dettagli sulla trattativa fra Guido Rodriguez e il Napoli, per un acquisto che sarebbe a parametro zero col centrocampista di 30 anni che si libererà dal Betis a fine stagione, vista la scadenza di contratto. E il quotidiano Estadio Deportivo, dalla Spagna, aggiunge nuovi dettagli:

"Il Real Betis ha rinunciato da tempo a Guido Rodríguez, che andrà via alla fine della stagione in corso. Per allora, il campione del mondo avrà già una nuova squadra, visto che l'annunciato incontro con i suoi agenti per riprendere le trattative su un eventuale rinnovo non c'è mai stato, nonostante fosse previsto per fine marzo o all'inizio di aprile, quindi, la previsione di Ángel Haro, presidente biancoverde, prima di recarsi a Zagabria si sta avverando.

Contattato l'entourage di Guido Rodriguez, a Estadio Deportivo affermano che "Non c'è niente di chiuso con nessuno", anche se il giornalista César Luis Merlo fa presente che i contatti con il Napoli sono avanzati e che, nonostante non sia stato finalizzato un accordo, è l'opzione più chiara all'orizzonte per il numero '5' del Betis.

Anche il Milan tiene d'occhio Guido Rodriguez, come hanno fatto recentemente Juventus e Inter. Tuttavia, come già spiegato su questo giornale, il desiderio dell'argentino sarebbe quello di non lasciare la Spagna, visti gli interessamenti di Barcellona e Atletico Madrid. E da Barcellona si parla con insistenza di un suo possibile arrivo al posto di Oriol Romeu.

Dall'agenzia di rappresentanza di Guido Rodriguez, quella dei fratelli Sabbag, "nessuna porta viene chiusa per espresso desiderio del centrocampista". Era addirittura trapelato che, se non avesse ottenuto un'offerta economica e sportiva convincente, avrebbe potuto prolungare il suo rapporto con il Betis fino al 2025 per risparmiare tempo , anche se questa strada non è stata ancora percorsa nemmeno di un metro. La casa che occupa a Tomares dove si è trasferito non è di sua proprietà, ma il proprietario non ha ricevuto preavviso che possa essere d'indizio sul suo futuro.

L'alternativa più fattibile è che Guido vada avanti in trattativacon il Napoli senza firmare nulla, finché non vi siano novità significative con Barcellona e Atletico Madrid: le sue due destinazioni preferite".