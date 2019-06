Guardiola piomba su Koulibaly! Gazzetta: De Laurentiis ha fissato il prezzo, sarebbe il colpo del secolo

Ultimissime calcio Napoli - Negli uffici della Filmauro, quartier generale di Aurelio De Laurentiis, non sono arrivate richieste particolari. Probabilmente, qualcosa inizierà a muoversi dall’inizio della prossima settimana, soprattutto se il Manchester City ufficializzerà l’offerta di 95 milioni di euro per l’acquisto di Kalidou Koulibaly. Lo racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport:

"Il Napoli parte da una certezza: il difensore è ritenuto incedibile ma, dinanzi ad un’offerta «indecente», allora si potrà anche ragionare. De Laurentiis ha fissato una base di partenza: 120 milioni di euro. È questa la cifra che il presidente chiederà ad un eventuale acquirente, Manchester City compreso. Al di sotto di questa somma è orientato a non prendere in considerazione alcuna offerta. Vendere Koulibaly a 120 milioni sarebbe il colpo del secolo, a 100 milioni il City di Guardiola potrebbe arrivarci, si tratterebbe di aggiungere 5 milioni ai 95 che dovrebbero rappresentare l’offerta da presentare. Andare oltre, per il momento, resta un interrogativo"