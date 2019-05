Guardiola-Juventus, Alciato di Sky gela i tifosi bianconeri: "Zero possibilità"

Allenatore Juve dopo Allegri, Alessandro Alciato, giornalista di Sky Sport, ha commentato il tam-tam di voci sul possibile arrivo di Guardiola alla Juventus. Così su Twitter: "Guardiola-Juventus: 0 possibilità"

Guardiola alla Juve, la notizia bomba di Agi

Juve-Guardiola, secondo l'autorevole agenzia stampa Agi avrebbero raggiunto un accordo che impegnerebbe l'allenatore con i bianconeri per quattro anni con un compenso di 24 milioni di euro a stagione. Cifra record per l'Italia e la Serie A. Secondo AGI la firma è prevista per il 4 giugno. Venerdì 14 poi la presentazione ufficiale, giorno in cui, casualità, i tour per visitare l'Allianz Stadium con il relativo Juventus Museum sono stati improvvisamente e misteriosamente sospesi.