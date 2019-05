Guardiola alla Juve, AGI: "Annuncio il 4 giugno! Contratto record in Italia, la data presentazione"

Calcio mercato Juve - Guardiola e la Juventus avrebbero raggiunto un accordo che impegnerebbe l'allenatore con i bianconeri per quattro anni con un compenso di 24 milioni di euro a stagione. Cifra record per l'Italia e la Serie A.

Guardiola alla Juve, cifre contratto e data presentazione per AGI

Secondo quanto apprende l'autorevole agenzia stampa AGI, la firma è prevista per il 4 giugno. Venerdì 14 poi la presentazione ufficiale, giorno in cui, casualità, i tour per visitare l'Allianz Stadium con il relativo Juventus Museum sono stati improvvisamente e misteriosamente sospesi.

Nuovo allenatore Juve, l'indizio di Pjanic

Già ieri il nome dell'allenatore spagnolo aveva acceso l'entusiasmo dei tifosi dopo una stories pubblicata da Miralem Pjanic sul suo profilo Instagram. Il centrocampista bosniaco, immortalando un paesaggio marino, aveva soffermato la camera su una scritta presente in un molo: Joseph. Proprio il nome di battesimo di Guardiola.