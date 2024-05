Chi è Greenwood che piace al Napoli: l'enigma sul piede forte, il vizio del tunnel e la gogna mediatica | FOCUS

Il Napoli sulle tracce di Mason Greenwood. A lanciare questa indiscrezione è questa mattina il Corriere dello Sport (LEGGI QUI) che rivela come il jolly offensivo di proprietà del Manchester United, ma che ha disputato l’ultima stagione al Getafe, piaccia davvero molto agli azzurri per la prossima sessione di calciomercato.

Chi è Mason Greenwood: età, ruolo e curiosità

Calciomercato Napoli - Mason Greenwood nasce l’1 ottobre 2001 a Bradford. Inizia a giocare a calcio a soli 7 anni quando entra a far parte del settore giovanile del Manchester United con cui fa l’esordio nei professionisti il 6 marzo 2019 nel match di Champions League contro il Psg. Quella presenza non fu banale perché Greenwood diventò, a 17 anni e 156 giorni, il secondo calciatore più giovane a disputare una gara di Champions dello United dopo Norman Whiteside.

La sua carriera sembra destinata a diventare top. Incanta per qualità tecniche, corsa e cattiveria agonistica. Gli stessi compagni di squadra restano stupiti negli allenamenti da Mason che viene subito paragonato a Rashford e Van Persie. Che sia una gara ufficiale oppure no, il vizio di Greenwood resta il tunnel al diretto avversario. Poi c’è un’altra qualità che lo ha fatto emergere subito; calcia il pallone con entrambi i piedi. Una dote che mandò al manicomio molti compagni di squadra che non capirono quale fosse il suo piede forte.

Greenwood può giocare in tutte le zone offensive del campo. Può partire largo a destra così come sul versante opposto oppure fare la seconda punta piuttosto che il trequartista. Oltre ad una tecnica di base non indifferente, Mason ha sempre mostrato una potenza atletica devastante. E’ un calciatore che, come si dice in gergo, spacca la partita e crea superiorità numerica.

Greenwood accusato di stupro

La carriera di questo giocatore si ferma improvvisamente per motivi extra calcistici. Nel gennaio 2022 la sua ex fidanzata pubblica su Instagram foto e video in cui denuncia violenze subite da Mason. Una situazione che espone in primis alla gogna mediatica Mason nonché poi all’arresto. Il Manchester United sospende immediatamente Greenwood, lo cancella dai social così come da qualsiasi gioco online. Il club inglese inviò una mail ai suoi tifosi piuttosto agghiacciante dal titolo “Mason non esiste più”.

Mentre la gogna mediatica condanna di fatto già Greenwood, le indagini vanno avanti fino al processo. Le accuse di stupro e violenza nei confronti di Mason cadono del tutto ed il calciatore viene scagionato con formula piena. Nel frattempo però il Manchester United non ne vuole più sapere di averlo in rosa e decide di mandarlo in prestito al Getafe dove torna il talento che aveva incantato la Premier League qualche anno fa. E adesso? Greenwood non resterà allo United con cui ha un altro anno di contratto.