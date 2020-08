Goal.com annuncia: Gabriel ha scelto l'Arsenal, ma prima dell'annuncio dovrà stare in quarantena! I dettagli dell'affare

Calciomercato Napoli - L'Arsenal è finalmente pronto a concludere un accordo per Gabriel Magalhaes, difensore brasiliano del Lille seguito a lungo anche dal Napoli. Lo annuncia Goal.com: affare con il club francese da circa venticinque milioni di sterline, attorno ai ventotto milioni di euro.

Anche il Napoli e l'Everton hanno cercato Gabriel ed il Lille aveva accettato le loro offerte, ma l'Arsenal è sempre rimasto fiducioso di raggiungere un accordo: ora si aspetta di finalizzare il trasferimento nei prossimi giorni, con l'arrivo di Gabriel in Inghilterra.

Il processo di completamento del trasferimento sarà complicato: Gabriel dovrà rimanere in quarantena per due settimane all'arrivo dalla Francia, uno dei paesi da cui chiunque si rechi nel Regno Unito deve isolarsi da solo per 14 giorni. L'Arsenal seguirà le direttive del governo durante la finalizzazione dell'accordo.