Giuntoli tratta Gudmundsson! Gazzetta: potrebbe essere l’alternativa ad Emerson Palmieri, profilo da considerare per il prossimo futuro

Calciomercato Napoli - Dalla Svezia potrebbe arrivare un terzino sinistro per il Napoli, secondo la Gazzetta dello Sport in edicola nella giornata di oggi.

Gudmundsson-Napoli

"Potrebbe arrivare Gabriel Gudmundsson, 21 anni, che gioca in Olanda, nel Groningen. Giuntoli lo sta trattando, a prescindere dalla questione Emerson Palmieri. Il giovane esterno potrebbe essere l’alternativa al nazionale italiano e, sicuramente, un profilo da considerare per il prossimo futuro"

Calciomercato Napoli - Martin Dahlin, agente di Gabriel Gudmundsson, obiettivo di mercato del Napoli, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

Gudmundsson napoli

Ultimissime calciomercato Napoli, l'annuncio dell'agente di Gudmundsson