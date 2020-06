Giuntoli studia il Napoli del futuro: nel mirino un centrale, un esterno sinistro ed un centrocampista se parte Allan

Ultime calcio - Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli dovrà rielaborare il ciclo del futuro:

“Un centrale diventerà indispensabile: Gabriel del Lille sembra si avvicini maggiormente all’identikit ma siamo alle perlustrazioni. Per arricchire il centrocampo, nel caso in cui Allan vada via, diventerà necessario un uomo che abbia geometria, muscoli e piedi, per esempio Veretout della Roma che piace un sacco. E’ «naturale» che il Napoli e Ghoulam si separino, un esterno basso di sinistra rappresenterà una esigenza: Santiago Arias resta una opportunità, con gradimento collettivo”