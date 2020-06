Giuntoli: "Se Milik va via prenderemo un grande attaccante, sto sondando il terreno"

Ultime notizie calcio Napoli - Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

Grande colpo? Molte volte si fa confusione tra la grande cifra e l'investimento sul calciatore. Se andrà via Milik cercheremo un attaccante di grande livello. Vediamo se andare su un giovane di prospettiva per il quale investire di più mettendo i soldi in banca, per così dire, o su un calciatore esperto con un esborso economico magari inferiore. Quando con la proprietà dovrò parlare di un attaccante dovrò farmi trovare pronto e quindi sto sondando il terreno.