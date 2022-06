Giuntoli cerca calciatori per il Napoli, Tuttosport: sondaggio per Djuric, sfida per Tameze e Berardi

L'edizione odierna di Tuttosport racconta le mosse di mercato delle società di Serie A, tra cui viene inserito chiaramente anche il Napoli. Ad esempio quali trattative?

"A proposito di Sassuolo per sostituire Berardi il candidato è Riccardo Orsolini per il quale il Bologna chiede 15 milioni e che, a sua volta, potrebbe sostituire con Aleksej Miranchuk in uscita dall’Atalanta. Berardi è un obiettivo di molti club: dalla Juventus al Napoli che è consapevole di come Gattuso voglia portare Politano al Valencia.

La Salernitana comincia a prendere in seria considerazione l’ipotesi di perdere Milan Djuric a scadenza di contratto (sondaggi di Fiorentina, Napoli, Bologna e Torino) e come alternativa punta Pavoletti del Cagliari.

Il Verona ha già un mercato molto attivo in attesa di ufficializzare l’arrivo del nuovo ds, Marroccu: Fiorentina e Napoli si sfidano per Tameze mentre continuano le trattative con la Lazio per la cessione di Casale e di Ilic"