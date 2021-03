Giuntoli a caccia di terzini, Gazzetta: Firpo primo obiettivo, già pronta un'offerta! Il ds segue un altro esterno sinistro in Serie A

Calciomercato Napoli - L’intenzione è quella di portarsi avanti col lavoro. A prescindere da quello che sarà l’esito finale di questo campionato, il Napoli è già proiettato sul futuro. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

"Giuntoli è già attivo. Ha avuto relazioni sullo svedese Gudmundsson, 21 anni, del Groningen, che potrebbe sostituire Mario Rui, mentre il futuro di Ghoulam è un grande interrogativo. Per lo stesso ruolo, il ds sta seguendo anche Dimarco del Verona, e Junior Firpo del Barcellona. Quest’ultimo è il vero obiettivo del dirigente che offrirà ai catalani 10 milioni per il cartellino. Firpo era già stato contattato nella scorsa estate, ma il Barcellona non accettò il prestito prospettato dal Napoli"