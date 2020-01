Sky - Il Napoli aspetta l'offerta del Marsiglia per Ghoulam! Il sostituto sarà uno tra Tsimikas e Masuaku

Calciomercato Napoli - Ghoulam e non solo. Gianluca Di Marzio è intervenuto nel durante la trasmissione Calciomercato l'Originale per parlare delle ultime notizie di mercato. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione di CalcioNapoli24.

Ghoulam

Calcio Napoli mercato: Ghoulam in uscita, Tsimikas e Masuaku le alternative

"Il Napoli oggi ha ufficializzato Lobotka, è il secondo acquisto dopo quello di Demme. Fase di standby adesso del club azzurro. Si proverà a piazzare Gaetano, c'è il forte interesse della Cremonese. Si piazzerà anche Younes, su di lui c'è il Torino. Se Ghoulam troverà una sistemazione adeguata per lui e il Napoli allora andrà via, c'è il Marsiglia che è fortemente interessato, ma ad oggi non ha affondato il colpo. Il Napoli con la sua cessione proverà a prendere Tsimikas, terzino classe 1996 dell'Olympiakos, o Masuaku, terzino classe 1993 del West Ham".