Ghoulam-Inter, Tuttosport: ipotesi tramontata per l'incognita infortuni

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive su Ghoulam e l'Inter: "Altro profilo seguito è quello di Layvin Kurzawa, pure lui in scadenza con il Paris Saint Germain, un nome che l’Inter stava già valutando in ottica estiva ma che potrebbe essere un buon compromesso (anche in quanto a prezzo) già a gennaio. In calo le chance di Faouzi Ghoulam del Napoli che però non soddisferebbe appieno i nerazzurri perché frequentemente soggetto a infortuni. Per quanto riguarda Darmian, invece, il suo arrivo potrebbe essere legato a un’eventuale cessione di uno dei centrali di difesa".