Ghoulam in lista di sbarco, Giuntoli sta valutando due operazioni per sostituire l'algerino

Calciomercato Napoli - Hanno un buon mercato i giocatori del Napoli, secondo la Gazzetta dello Sport che nell'edizione odierna parla della possibile cessione di Faouzi Ghoulam. Il direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli sta valutando due operazioni:

"La prima porta al giovane Michal Karbownik, diciannovenne del Legia Varsavia, nel caso Ghoulam andasse via. Il Napoli si libererebbe di un contratto pesante e iscriverebbe a bilancio quello del giovane polacco che varrebbe almeno 3 milioni in meno. Per questo ruolo Giuntoli è in contatto anche con l’Olympiacos per Kostas Tsimikas, nazionale greco, amico di Manolas"