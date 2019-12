Ghoulam dice addio? CorSport: ha fatto presente al Napoli di essere pronto a valutare l’ipotesi di cessione

Calciomercato Napoli - Potrebbe muoversi qualcosa sul mercato del Napoli in uscita, specialmente in difesa come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Ghoulam via da Napoli?

“Sul fronte delle cessioni, Ghoulam ha fatto presente al club azzurro di essere pronto a valutare l’ipotesi di un addio: difficile, però, che accada già a gennaio”

André Villas-Boas, allenatore dell’Olympique Marsiglia, a Le Buteur ha parlato dell'interesse per Faouzi Ghoulam, terzino del Napoli: