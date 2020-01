Ghoulam bloccato dall'ingaggio, CorSport: Mendes a lavoro, il Napoli tiene vivo il piano B

Ultime mercato Napoli. Mancano pochi giorni al termine della sessione invernale, e in casa Napoli continua a tenere banco la situazione legata al futuro di Faouzi Ghoulam. Il terzino algerino non vede il campo da oltre tre mesi ed il suo recupero resta tutt'oggi un mistero. Il club azzurro, come ripotato dal Corriere dello Sport, è a lavoro per cercare una soluzione con l'agente Jorge Mendes.

Infortunio Ghoulam, non si sblocca il mercato

Se dovesse partire anche Ghoulam, ipotesi complicata e non difficile, il Napoli andrebbe ad occupare la corsia di sinistra con Tsimikas (23) dell’Olympiacos. Il Napoli ha parlato all'algerino - e a Jorge Mendes, il suo procuratore - provando a spiegare che sarebbe preferibile tentare di ricominciare altrove, però il contratto da top player - status nel quale il Ghoulam di quel tempo aveva il diritto di essere annoverato - si è trasformato in un ostacolo non irrilevante. Ma le strade del mercato, pure sulla fascia sinistra, sono infinite. E Tsimikas spera che sia vero.