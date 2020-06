Genoa, Behrami ha convinto tutti: pronto il rinnovo per l'ex azzurro

Calciomercato - Futuro ancora in Serie A per l'ex azzurro Valon Behrami, accasatosi al Genoa dallo scorso gennaio. Secondo quanto infatti riferiscono i colleghi di Tuttomercatoweb, il centrocampista ha conquistato l'intero ambiente rossoblu ed è pronto il rinnovo adesso per il classe. Il prolungamento, nello specifico, sarà di un anno e forse anche con opzione di un secondo. "Posso dimostrare che non sono ancora finito. Ho voglia di conquistare la fiducia dei miei compagni e diventare per esperienza un perno al quale affidarsi nei momenti difficili", aveva riferito lo svizzero qualche giorno fa. Missione già riuscita.