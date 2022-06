Gazzetta.it - Ecco quando verrà annunciato Deulofeu al Napoli

Gerard Deulofeu ormai ad un passo dal Napoli. Secondo quanto riferito da Gazzetta.it il calciatore spagnolo potrebbe essere annunciato a breve.

In pratica, appare chiaro che il Napoli è di fronte a un bivio però non si capisce quale strada imboccherà perché gli addii di Insigne e Mertens sono stati surrogati da Kvaratskhelia e Deulofeu (in arrivo non appena verrà ceduto Ounas) ma il georgiano per ragioni anagrafiche e lo spagnolo per ragioni caratteriali non potranno certo assurgere immediatamente al ruolo di trascinatori.