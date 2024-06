Gazzetta - Zielinski ha già parlato con Inzaghi, per Piotr l’Inter è entrata in conflitto con De Laurentiis

Calciomercato SSC Napoli - Il centrocampista polacco del Napoli Piotr Zielinski ha parlato con Simone Inzaghi, dopo aver svolto visite mediche e firmato il contratto con l'Inter. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Lo staff tecnico li ha già studiati a distanza, Zielinski e Mehdi Taremi, per capire come impiegarli al meglio:

"Per Zielinski¬†l‚ÄôInter √® entrata in conflitto con il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Il polacco ha avuto modo di conoscere gi√† telefonicamente Inzaghi. E risponde perfettamente alle caratteristiche che l‚Äôallenatore vuole da un centrocampista. Ovvero tecnico, mezzala in grado di mettere qualit√† e quantit√†, un altro Mkhitaryan con la carta d‚Äôidentit√† pi√Ļ leggera"