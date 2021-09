Gazzetta - Zakaria nel mirino di Mourinho, la Roma vuole rinforzare la rosa a gennaio

Napoli - Zakaria alla Roma a gennaio. José Mourinho ha iniziato la sua carriera in giallorosso nel migliore dei modi, vincendo tutte le gare di campionato e con la corsa sotto la Sud che ha emozionato tutto il popolo romanista. In vista di gennaio, lo Special One ha però già in mente di chiedere un regalo ai Friedkin, anche per provare a restare in corsa per tutti gli obiettivi: si tratta di Zakaria, centrocampista del 'Gladbach già cercato in estate e in scadenza nel giugno del 2022 con i tedeschi. Una mossa che perfezionerebbe la mediana di Mou come richiesto dallo stesso portoghese ai proprietari del club. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.