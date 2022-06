Gazzetta - Tentazione Barcellona per Koulibaly: aspetta uno sforzo dal club per prenderlo

Calciomercato Napoli - Kalidou Koulibaly pronto a dire addio al Napoli e firmare con il Barcellona. Arrivano aggiornamenti da La Gazzetta dello Sport.

Ecco allora che anche alla luce delle uscite e dei tagli già effettuati, il presidente ADL potrebbe fare una eccezione su Koulibaly. In parte lo ha già fatto offrendo per il rinnovo oltre 4 milioni netti, cifra che ha deciso di non destinare a nuovi ingaggi che si attesteranno al massimo poco sopra i 3 milioni. Ma la riflessione del giocatore, sul rinnovo, non è legata a situazioni esclusivamente economiche. Xavi lo vuole al Barcellona e Koulibaly sta aspettando per capire se davvero anche il club è disposto a fare uno sforzo per vedere se intraprendere una nuova scommessa in Spagna per vincere qualche titolo. Ma se i catalani non incalzassero ecco che magari il discorso rinnovo potrebbe essere ripreso. E Koulibaly restare per anni il capitano con la faccia giusta di Napoli. Perché anche il calcio può essere ancora favola.