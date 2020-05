Gazzetta su Mertens: l'Inter ha registrato lo stop, i nerazzurri credevano di avere molte carte da giocarsi

Ultime mercato Napoli - Mani in pasta per un’altra Inter. Piani e progetti, per il secondo mandato del governo (Antonio) Conte. L’idea è alzare il livello di competitività per attaccare lo scudetto, come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport:

"L’operazione più complicata è quella legata al reparto offensivo. Proprio ieri l’Inter ha registrato uno stop sul fronte Mertens: il belga si è infatti riavvicinato al Napoli, proprio quando i nerazzurri credevano di avere molte carte da giocarsi. Mertens è (era?) il profilo perfetto, perché esperto e in scadenza di contratto. L’unico nome altrettanto appetibile sul mercato europeo, con le stesse caratteristiche «economiche», risponde al nome di Edinson Cavani"