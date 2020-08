Gazzetta su Fabian: De Laurentiis vuole allungargli il contratto in autunno, ma a lui non dispiacerebbe tornare in Spagna!

Calciomercato Napoli - Il Napoli punterà sulla crescita del suo centrocampista spagnolo Fabian. Attualmente, secondo la Gazzetta dello Sport, è lui la stella di questo Napoli:

"Nel prossimo autunno, inizierà la discussione per il prolungamento dell’accordo che scadrà nel 2023: De Laurentiis vuole allungargli il contratto di altri due anni, fino al 2025. L’operazione non sarà delle più semplici, perché il centrocampista spagnolo sa di piacere al Barcellona e al Real Madrid ed un ritorno nel suo Paese non gli dispiacerebbe"