Gazzetta su Callejon: se dovesse essere ancora escluso chiederà la cessione già a gennaio, lo aspetta la Cina

Ultime Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello SPort scrive su Josè Callejon: "La sua posizione è stata messa in discussione nelle ultime due partite. Nel giro di 180 minuti, l’attaccante spagnolo è passato dal ruolo di insostituibile a quello di panchinaro senza un motivo vero. Si potrà dire che non è in condizione, che per esigenze tattiche Ancelotti gli ha preferito Di Lorenzo (Liverpool e Bologna). Resta il fatto, comunque, che da quando c’è stata la rivolta il 5 novembre scorso, Callejon è scivolato, pian piano, tra le riserve. Una prima spiegazione sulla scelta di Ancelotti si avrà sabato sera, a Udine: se lo spagnolo starà ancora fuori, allora vorrà dire che dietro l’esclusione c’è un altro motivo che riporterebbe il discorso sul prossimo mercato e sulle indiscrezioni che raccontano di un Callejon in contatto con la Cina dove potrebbe trasferirsi già a gennaio"