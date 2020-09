Gazzetta - Roma-Milik, l'affare si complica: ora spunta la Fiorentina! Il Napoli punta ad uno scambio con Castrovilli

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive: "La Fiorentina ha da tempo mostrato un interesse per Milik. Ma in tempi non sospetti il centravanti si era mostrato cortesemente non convinto da questa ipotesi di trasferimento. Ora il direttore sportivo viola Daniele Pradè, strategicamente si è rifatto sotto e la contingenza potrebbe diventare favorevole al club toscano, che ha la possibilità di ingaggiare l’altro centravanti polacco, Krzysztof Piatek, pagando una trentina di milioni all’Herta Berlino. A Firenze però sono convinti che Milik sarebbe l’ideale terminale per il lavoro di Chiesa e Ribery e così tornano alla carica. Arek deve decidersi. Perché De Laurentiis gli ha già detto a muso duro che è pronto a metterlo fuori rosa - cosa non possibile per regolamento, ma al tempo stesso aiuta a capire l’aria che tira -, la Juve è concentrata su Suarez e la Roma - non cedendo Dzeko - non potrebbe offrire una maglia giallorossa al polacco. Dopo vari sondaggi dall’estero al momento nessuno si è fatto sotto concretamente col giocatore e col Napoli. Firenze potrebbe diventare la piazza di rilancio di Milik, che ora è chiamato a ragionare sulla nuova proposta. Il Napoli attende di capire se questa trattativa prenderà quota per discutere con i viola".

Sull'eventuale contropartita, la rosea scrive: "Invece uno spiraglio potrebbe esserci per l’emergente centrocampista Gaetano Castrovilli, che piace molto a Gattuso. Sull’eventuale scambio è però la Fiorentina a chiedere conguaglio".