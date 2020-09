Gazzetta - Roma a caccia di centrali, tra le alternative Maksimovic e Papastathopoulos

Calciomercato - L'allenatore della Roma Paulo Fonseca ha deciso, si partirà con la difesa a tre. Piccola grande problematica di mercato,la Roma ha solo due difensori centrali su cui poter contare, ovvero Mancini e Ibanez come racconta La Gazzetta dello Sport:

"Il nome che resta in cima alla lista dei desideri di Fonseca e della Roma è quello di Chris Smalling del Manchester United. La Roma proverà a portarlo a casa, in caso contrario si virerà forte su uno dei due profili considerati alternativi: Maksimovic del Napoli e Papastathopoulos dell’Arsenal. Sono entrambi in scadenza di contratto a giugno prossimo, in ambedue i casi si può provare a strappare un buon prezzo (considerando anche con il Napoli ci sono in piedi altri discorsi, da Milik a Under e Riccardi)"