Gazzetta - Possibile assalto disperato del PSG per Kvaratskhelia, settimana prossima possibile summit Napoli-agente

Calciomercato SSC Napoli - Khvicha Kvaratskhelia ha manifestato l’intenzione di raggiungere con il Napoli l’accordo per un eventuale prolungamento prima degli Europei. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Bisognerà attendere l’inizio della prossima settimana per un nuovo summit tra lo stato maggiore del Napoli e Jugeli:

“Il PSG potrebbe tentare un ultimo assalto disperato, ma è difficile che De Laurentiis sia disposto a cedere. Specialmente adesso che la panchina è stata affidata ad un allenatore importante come Conte, che ha spinto affinché non ci fossero altre partenze illustri per poter disporre di una rosa competitiva.Quindi, se non ci saranno imprevisti, si delineerà la base dell’intesa, con l’annuncio che potrebbe arrivare in un secondo momento”