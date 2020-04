Gazzetta - Pista Mertens-Roma, il nome del belga è sul taccuino di Petrachi assieme ad altri due attaccanti

Notizie Calcio - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport parla del mercato della Roma e dell'interessamento del club giallorosso per l'attaccante belga del Napoli Dries Mertens, vi proponiamo uno stralcio dell'analisi del quotidiano:

"Florian Thauvin ha lo svantaggio di non avere il contratto in scadenza a giugno. Il vantaggio è quello di essere più giovane di Pedro e Mertens. Tra lo spagnolo e il belga da un po’ sul taccuino di Petrachi è segnato ben in vista anche il nome del francese. Ci sarà da battere la concorrenza anche si altri club interessati: il Valencia sembra pronto a riaffacciarsi anche ora, come il Milan. Ad un certo punto si è parlato anche di Inter e Napoli, magari spunterà anche qualche inglese"