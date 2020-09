Gazzetta - Ounas e Younes hanno solo offerte in prestito, Llorente aspetta la chiamata giusta fuori dall’Italia

Calciomercato Napoli - Centoventi giocatori senza casa e duecentocinquanta milioni di sprechi. Quanto costano ai nostri club gli esuberi delle rose in piena costruzione per l’avvio del campionato. Anche nel Napoli, come racconta la Gazzetta dello Sport:

"Gli azzurri aspettano l’offerta giusta per salutare Milik: il rischio di perdere il polacco a zero il prossimo giugno - quando gli scadrà il contratto - spaventa sempre più, dopo che Aurelio De Laurentiis ha già investito 80 milioni per il suo sostituto Osimhen. Poco spazio all’orizzonte pure per Ounas e Younes che però hanno solo offerte in prestito, mentre Llorente aspetta la chiamata giusta fuori dall’Italia"