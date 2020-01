Gazzetta - Novità Younes, spunta il Genoa: colloqui avviati con il Napoli, la situazione

Calciomercato Napoli - Come si legge nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ci sarebbero novità sul futuro di Amin Younes. Il calciatore tedesco è in uscita dalla squadra allenata da Gattuso. Nelle ultime ore si sarebbe aggiunta un'altra compagine interessata al ragazzo.

FUTURO YOUNES: SPUNTA IL GENOA

"Ma la difesa non è l’unica priorità sulla strada di una difficile salvezza, visto che il club rossoblù sta decidendo anche come muoversi sul fronte offensivo, ora affidato quasi interamente sulle spalle di Goran Pandev. I due profili fra i quali scegliere sono quelli del granata Iago Falque e di Amin Younes, per il quale il Genoa sta parlando con il Napoli. Agudelo potrebbe partire. Ieri commovente abbraccio a Pegli fra il tecnico Nicola e Claudio Maselli, oggi 69 anni, suo allenatore nel Grifone oltre vent’anni fa"