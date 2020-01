Gazzetta - Non solo Politano, possibile scambio Allan-Vecino: entrambi vogliono cambiare aria

Calciomercato Napoli - Come si legge nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, oltre a parlare di Politano, Inter e Napoli hanno messo in piedi uno scambio tra Allan e Vecino. Il brasiliano piace però anche all'Everton di Carlo Ancelotti. Il centrocampista interista ha voglia di cambiare aria e nelle ultime ore ha avuto un sondaggio anche da parte della Lazio. Conte invece vedrebbe Allan come pedina idea per la sua mediana. Entrambi i calciatori vorrebbero lasciare le attuali destinazioni.