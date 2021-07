Gazzetta - Niente spese folli sul mercato, investimenti ridotti del Napoli! Potrebbe partire qualcuno tra Koulibaly, Fabian, Lozano e Insigne!

Ultime mercato Napoli - In ogni modo, sul mercato del Napoli non ci saranno spese folli durante la sessione estiva, secondo quanto riportato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

"Spalletti è stato informato che gli eventuali investimenti saranno ridotti, che non ci saranno giocatori incedibili dinanzi a offerte vantaggiose. Ciò significa che, ipoteticamente, potrebbe andare via qualcuno tra i vari Koulibaly, Fabian Ruiz, Lozano. Finanche Lorenzo Insigne, se non dovesse trovare l’accordo per il rinnovo del contratto"