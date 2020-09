Gazzetta - Napoli pronto ad accogliere Sokratis, ma solo se riuscirà a liberarsi gratis! I dettagli

Calciomercato Napoli - Il Napoli ha pronte le soluzioni se uscisse dalla propria rosa il difensore centrale serbo Nikola Maksimovic, come racconta l'edizione odierna della La Gazzetta dello Sport:

"Il centrale esperto, pronto a dare ulteriori garanzie al reparto, è stato identificato in Sokratis Papastathopoulos, il quale ha dato già la sua disponibilità a Gattuso. Guadagna tanto - 3,9 milioni di sterline l’ingaggio - ma il classe ‘88 in forza all’Arsenal sarebbe pronto a tornare in Italia, spalmarsi un po’ l’ingaggio e soprattutto ad avere dal club inglese gratis il proprio cartellino. Se riuscirà a liberarsi il Napoli è pronto ad accoglierlo"